Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 78

C’est le grand jour pour Léo Pellissard. Il part du camping pour aller passer son brevet des collèges. Pour le coup, c’est plus Amandine qui stress que Léo. Ce matin, Émilie Fanich a eu plusieurs contractions. Elle sent que l’accouchement va arriver d’un jour à l’autre. Pour la soulager, Franck part faire les courses avec les enfants. Sa mission : ne rien oublier. Il est l’heure pour les Vantorre de faire leur dernière sortie sur les plages de Martinique. Aurélie et Mathieu veulent que leurs enfants partent avec des étoiles dans les yeux avant de rejoindre Marseille. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 78.