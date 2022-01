Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 80

Clara et son copain Flavio ont une grande annonce à faire à toute la famille Blois. Ils ont trouvé un appartement à Lyon pour leurs études. C’est un coup dur pour la famille qui voit un enfant quitter la maison... Chez les Pellissard, toutes les sorties à la plage se terminent par une pause goûter glace. Alexandre et Amandine en profitent pour prendre des nouvelles de Léo et ses épreuves du brevet des collèges. Ce soir, les Fanich organisent une soirée karaoké dans le studio de la famille. Au programme : chanson et danse pour tout le monde Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 80.