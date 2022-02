Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 83

Les enfants Fanich vont enfin faire la rencontre d’Ava. Franck et Émilie ont gardé le prénom secret. Ils ont hâte de l’annoncer à tout le monde. Après l’épreuve écrite, Louane Dunand va maintenant passer son épreuve orale de français. La pression monte, mais Aurélie et Cédric font tout pour la rassurer. Mélanie Gonzalez va bientôt accoucher, elle propose à Franck de préparer la liste de naissance. Comme ce petit bébé est un “bébé surprise”, ils n’avaient pas gardé de stock et vont devoir tout racheter. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 83.