Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 85

Aujourd’hui, découvrez Louise et Kévin Orgeval. Les heureux parents de Mano 14 ans, Swan 13 ans, Mia 10 ans, Loucio 8 ans, Oscar 5 ans et Noée 17 mois. Noée qu’ils ont adoptée, est officiellement une Orgeval et pourra être ajoutée dans le livret de famille. Pour les Pellissard, les Jean Zéphirin et les Dunand, c’est jour de résultat. Les résultats du brevet et du BAC de français vont tomber d’un moment à l’autre ! Tous les enfants ont bien travaillé et ont tous obtenu leurs examens. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 85.