Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 82

C’est le moment, Émilie sent les contractions. Franck l’amène immédiatement à la maternité. Très vite, une sage-femme les installe en salle d’accouchement. Ça y est, Ava est née ! Bienvenue dans la famille Fanich. Après l’annonce du départ de Clara et Mathéo, Diana et Gérome préparent un apéritif à la plage pour passer un dernier moment tous ensemble. Ce matin, les Pellissard sont de nouveau réunis. Léo a terminé ses épreuves du brevet des collèges et peut enfin profiter des vacances. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 82.