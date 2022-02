Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 94

Sur la route de leur nouvelle maison à Marseille, la famille Vantorre décide de faire une pause pour se restaurer. Malheureusement, pendant ce laps de temps, ils se font cambrioler leur voiture... Les enfants Saffré préparent une surprise pour Céline et Fabrice. Ils sont très touchés par cette surprise et compte bien profiter de ce moment en amoureux. Ça y est, la famille Gonzalez ferme le moulin définitivement et se prépare pour une nouvelle aventure. Kévin Orgeval est de retour à la maison, il débriefe avec tout le monde sa nuit de garde. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 94.