Familles nombreuses : la vie en XXL - S05 Episode 01

La famille Santoro fête son retour dans l’aventure ! Ses derniers mois, beaucoup de choses ont changé : Camille a ouvert sa boîte de vêtements pour enfants et Nicolas a endossé le rôle de père au foyer pour s’occuper des enfants. Découvrez Laëtitia Provenchère maman de Nolann 3 ans et de triplées de 9 mois Emmy, Lyna et Noëlya. Une maman solo qui élève ses enfants avec beaucoup de courage et d’amour. Faites la connaissance de la famille Hubert, Audrey et Stéphane sont à la tête d’une tribu de 5 garçons. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 01.