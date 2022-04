Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 13

C’est dimanche, et la famille Gonzalez prépare une sortie au skate park. Maintenant que Nino a son BSR il peut faire le trajet en scooter ce qui angoisse beaucoup sa maman. Aujourd’hui, Audrey et Stéphane Hubert ont rendez-vous pour la dernière échographie des jumeaux. La famille Galli arrive à l’atelier créatif. Florie et Bastien sont contents de voir que cet atelier plaît aux enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 13.