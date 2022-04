Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 17

Pour préparer Halloween, la famille Santoro part acheter une citrouille. Il n’y a pas d’halloween sans citrouille pour Camille et Nicolas. Faites la connaissance de la famille Servières. Laëtitia et Sébastien sont les heureux parents de : Maëva, Maëlys, Mandy, Leny, Manaëlle, Melya, Milyana et Léo. Encore un jour de pluie chez les Galli. Pour occuper les enfants, Florie fait appel à Davina qui a l’habitude de s'occuper des enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 17.