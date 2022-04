Familles nombreuses : la vie en XXL - S05 Episode 19

Aujourd'hui, la famille Hubert fait une grande réunion de famille. Les parents, les frères et les mamies de Stéphane et Audrey sont de passage à la maison pour un grand dîner familial. Les triplés Galli fêtent Halloween pour la première fois. Florie et Bastien ont fait venir une maquilleuse en plus des costumes pour être dans le thème. La grande inauguration du concept store de la famille Boibessot prend fin. Ce fût une belle première journée et maintenant, ils ont prévu une inauguration nocturne. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 19.