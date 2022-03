Familles nombreuses : la vie en XXL - S05 Episode 02

La famille Gonzalez a elle aussi bien grandi. Mélanie et Franck réalisent qu’ils ont maintenant 3 ados à la maison. Et comme tous les vendredis, les ados sortent à la patinoire. C’est le dernier jour de travail pour Nicolas Santoro. Il a posé un congé parental pour aider Camille dans la création de son entreprise. Raoudha et Stéphane Jean Zéphirin se préparent pour partir à l’hôpital. Le terme de l'accouchement approche et la famille va bientôt s’agrandir ! Découvrez la famille Boibessot. Audrey et Hervé sont les parents de bientôt 8 enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 02.