Familles nombreuses : la vie en XXL - S05 Episode 25

Stéphane rentre à la maison pour voir la famille et les enfants à la maison. Il en profite pour raconter la naissance à tout le monde. Florie et les Triplés Galli arrivent au spectacle de Pat’ Patrouille. La famille Romero organise un week-end en Espagne en famille. Souad et Mario ont prévu une petite surprise pour Isaac. Ils vont visiter le stade de Barcelone : le Camp Nou. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 25.