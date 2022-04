Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 08

Raoudha et Stéphane Jean Zéphirin rentrent avec Léandre. Toute la famille découvre son nouveau petit frère. Léandre découvre tous ses frères et sœurs. Chez les Santoro, la nouvelle organisation de Camille et Nicolas est bien en place. Pendant que l’un dépose les enfants, l'autre s’occupe d’Alba. Ils se rendent compte que cette décision était la meilleure pour eux. C’est les premières vacances dans la nouvelle maison de la famille Gonzalez. Mais pour Franck, le travail continue et dès qu’il rentre le soir il est accueilli par tous ses enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 08.