Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Riquelme : 6 enfants et une belle-mère

Stéphanie 32 ans, Jérémy 33 ans sont les parents de Kayliah 10 ans, Kalyanah 9 ans, Kélennah 7 ans, Giulyano 5 ans, Giullyan et Livyo 1 an et n'oubliez pas Flore la maman de Jérémy 59 ans. Ils habitent tous ensemble dans le Sud et Jérémy vit avec les deux femmes de sa vie ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 46.