Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 21

La famille Gayat a rendez-vous avec Magali Berdah, l’agent n°1 des influenceurs en France. La famille attend beaucoup de ce rendez-vous. La famille Gayat est très attentive aux conseils de Magali Berdah. Une fois le rendez-vous terminé, il est temps pour la famille de décompresser et de profiter pleinement de la capitale. Pour la première fois depuis la naissance des jumeaux l’année dernière, la famille Santoro se prépare pour une séance photo en famille. Mais la préparation s’annonce très difficile… L’heure est à la fête chez les Beaufour. C’est l’anniversaire de Maelou, elle fête ses quatre ans. Ses parents sont en pleine préparation de la fête d’anniversaire et ils viennent de recevoir les cadeaux d’anniversaire. Quel soulagement ! La famille Beaufour est adepte des achats en seconde main. C’est ainsi qu’ils ont achetés les cadeaux de Maelou. Bémol, l’un des cadeaux est arrivé cassé. Heureusement pour eux, ils ont pu le réparer pour lui offrir. En plus d’être les rois de la récup’, ils sont également doués en bricolage ! Pour la famille Galli, c’est l’heure de recevoir les couches ! Florie reçoit chaque mois près de 440 couches pour ses enfants. Pour elle, c’est un gain de temps car elle n’a plus à se préoccuper du nombre de couches. En plus, la composition de ces couches sont saines pour ses enfants. La famille Pelissard s’apprête à accueillir le 8ème membre. Amandine commence à avoir des contractions. Elle est emmenée à la maternité. Rapidement, Amandine reconsidère son choix concernant la péridurale. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.