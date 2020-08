Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 22

La famille Pellissard s'apprête à accueillir son 8e enfant. Malgré ses 7 accouchements, Amandine confie avoir toujours la même appréhension avant l'accouchement. « On ne s'y habitue jamais » dit-elle. Les heures passent et le travail stagne. Les contractions d'Amandine ne sont pas fréquentes. Amandine n'a qu'une hâte : accueillir Octave. Du côté de la famille Jeanson, Marie-Alix et Alexandre s'apprêtent à recevoir de la famille. Le frère d'Alexandre, sa femme et leurs enfants sont chez eux pour que les enfants se retrouvent. Une belle cousinade en vue ! La famille Gayat poursuit son séjour à Paris. Au programme : visite de musée et bateau mouche ! Le couple Galli va enfin se retrouver en amoureux pour un dîner romantique. Les grands-mères des enfants sont venues les garder pour qu'ils puissent pleinement profiter de leur soirée.