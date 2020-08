Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 23

Amandine Pellissard est à bout. Il lui tarde d’accoucher et d’accueillir son 8ème enfant. Heureusement pour elle, bébé est bientôt prêt à arriver. L’accouchement se déroule très bien et toute la famille Pellissard est très heureuse d’accueillir Octave. La famille Gayat poursuit son séjour à Paris. Aujourd’hui, les parents ont décidé d’emmener les enfants à la fête forraine. Toute la famille est très heureuse de profiter de cette journée. Camille Santoro est de garde aujourd’hui... Mais pas comme on l’entend ! Très souvent, elle se porte volontaire pour garder Ottawa, le chien de sa sœur. Une journée très mouvementée s’annonce pour la jeune femme ! Les enfants Jeanson profitent de leurs cousins. Cela faisait un an que les cousins ne s’étaient pas retrouvés. Surexcités, ils n’ont qu’une hâte : faire une énorme bataille de polochons ! Aujourd’hui, Cindy Reymond emmène Aaron chez l’ergothérapeute afin de l’aider à soigner ses troubles dys. L’objectif du rendez-vous du jour est de lui enseigner l’utilisation du clavier à dix doigts. L’année prochaine, Aaron entre au collège. Il est donc important pour ses parents qu’il soit au mieux préparé pour appréhender cette nouvelle étape. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.