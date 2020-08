Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 24

Quelques heures après l’accouchement, Amandine Pellissard a fait une hémorragie. Pour Alexandre, c’est la panique. Il ne sait pas à quoi s’attendre et est très inquiet pour son épouse. Mais il ne veut pas montrer cette inquiétude à ses enfants. Il doit rester fort pour le bien de sa famille. Après avoir profité de leurs cousins ce week-end, il est temps pour les enfants Jeanson d’aller à l’école. Dans la famille, le matin c’est toujours calme. Il est très important pour les parents Jeanson de ne pas brusquer les enfants et de respecter le rythme de chacun. Aujourd’hui, Ophélie et Teddy Beaufour passent un moment en amoureux. Chaque dimanche matin, le couple se réserve un peu de temps pour se retrouver. Au programme, petite marche en amoureux. Nicolas et Camille Santoro ont couché les enfants de bonne heure. Le calme est revenu. Ils en profitent pour se retrouver et passer la soirée en amoureux. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.