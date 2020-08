Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 25

Alexandre Pellissard est retourné à l’hôpital pour être au chevet d’Amandine, à la suite de son hémorragie. L’attente était longue pour le père de famille, mais revoir sa femme et la savoir en bonne santé est le plus important pour Alexandre. Il n’est pas venu seul ! Accompagné de ses 7 enfants, ils vont pouvoir rencontrer pour la première fois leur petit frère Octave. C’est l’heure du coucher pour la famille Santoro. Camille tente de faire dormir seul son fils Maé. Cela s’annonce compliqué pour le petit garçon… L’heure est à la fête pour la famille Galli. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Arthur. Il va fêter son anniversaire au Laser Game avec tous ses copains. Mais avant ça, Arthur doit finir ses devoirs. Une chose est sûre, le petit garçon n’a qu’une hâte : en finir pour pouvoir aller s’amuser avec ses amis. Après avoir bien profité de leur séjour à Paris, la famille Gayat est de retour à la maison. Suite à leur rencontre avec Magali Berdah, quelques jours plus tôt, ils sont bien décidés à mettre en application les conseils que l’agent leur a donné pour agrandir leur communauté sur les réseaux sociaux. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.