Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 26

Dans l’épisode 26 de Familles nombreuses : la vie en XXL, Alexandre Jeanson aide son fils, Mayeul à se préparer pour sa toute première expérience en tant que scout. La maman d’Amandine Pellissard lui rend visite à la maternité, bien que contre à l’idée d’avoir un huitième enfant, sa mère est toujours présente aux côtés de ses enfants et de sa fille. La famille Gayat prépare le match de foot de leurs filles. Olivier, père et également entraîneur de l’équipe, est très stressé, car il s’agit d’un match décisif et il déteste la défaite. Arthur Galli fête ses 9 ans avec ses amis, ses parents lui ont préparé un gâteau à l’effigie de son jeu préféré : Fortnite. Arthur reçoit une avalanche de cadeaux par ses amis. Ophélie et Teddy Beaufour vont devoir s’absenter pour participer à un événement sur Paris, ils préviennent leurs enfants que les plus grands vont devoir prendre le relais et s’occuper des plus petits. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.