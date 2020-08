Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 28

Dans l'épisode 28 de Familles nombreuses : la vie en XXL, la famille Gayat s’est lancé un défi de taille: ne pas dépenser 500 € de courses pour deux semaines. Ils partent tous ensemble au supermarché pour réaliser cette tâche, mais les courses se transforment rapidement en partie de cache-cache géant dans le magasin. A peine de retour à la maison, Amandine Pellissard reprend ses tâches ménagères quotidiennes. Toute la petite famille se joint avec leur mère pour l’aider. En Moselle, Camille Santoro prépare avec Emie, sa liste d’inviter pour son anniversaire. Elle souhaite avoir un anniversaire de princesse. Bien arrivés à Paris, Ophélie et Teddy prennent des nouvelles de leurs enfants. De leur côté, Sarah-Luna, 17 ans, gère ses 5 frères et sœurs comme une pro, malgré les crises des plus petits. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.