Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 29

Dans l'épisode 29 de Familles nombreuses : la vie en XXL, dans la famille Santoro, c’est l’anniversaire d’Emie, Camille se retrouve toute seule pour préparer cette grande journée, elle doit gérer les préparatifs et s’occuper de ses enfants qui profitent de l’euphorie pour faire des bêtises. Nicolas arrive pour prêter main forte à Camille. Chez les Pellissard, les enfants sont tous très curieux au sujet du nouveau-né Octave. Elle s’isole pour nourrir son bébé après avoir couru partout toute la journée. Dans le Gers, Paolino, Louka et Sarah-Luna, continuent de prendre le relais de leur parent, les adolescents se rendent compte de la charge de travail que vit leur parent au quotidien. Faustine Jeanson n’a pas école le vendredi après-midi, avec sa mère, elles en profitent d’un moment à deux pour préparer un gâteau. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.