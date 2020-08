Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 30

Dans l’épisode 30 de Familles nombreuses : la vie en XXL, dans la famille Galli, c’est la course ce matin, Florie court partout pour préparer ses triplés pour aller à la crèche, sa mère lui donne un coup de main, car elle a du mal à s’organiser seule. Une fois ses enfants déposés, elle souffle enfin et récupère Arthur à l’école pour aller au restaurant avec son papa. En Moselle, Camille et Nicolas continuent de faire les plans pour les travaux de la maison de leur rêve, ils se rendent compte du chemin parcouru pour arriver là où ils en sont, leur premier fast-food, le premier dodo… Aujourd’hui, chez la famille Pellissard, c’est l’anniversaire de Charles 2 ans et Hector 1 an, les enfants et leur père se sont occupés de la décoration, cependant, Alexandre a oublié d’acheter les bougies, Amandine est très contrarié. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.