Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 103

Un nouveau venu arrive chez la famille Pellissard ! Bienvenue à "Seven", la surprise canine amenée par Amandine aux enfants ! Chez les Pavoni, au repas de ce soir, pizza ! Et de par leurs origines italiennes, c'est un moment sacré où tout le monde met la main à la pâte ! Toute la famille Santoro part visiter le nouveau local pour aider Camille dans son projet d'entrepreunariat. Qui dit famille nombreuse, dit beaucoup de dates d'anniversaire ! Et ce n'est pas toujours facile de tout se remémorer exactement... N'est-ce pas les Boibessot ? Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 103.