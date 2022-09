Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 104

Aujourd'hui, la famille Colas part pour un endroit près de chez eux où tout le monde va pouvoir s'essayer au surf sur une vague artificielle ! Toute la famille Pellissard accueille avec plus ou moins de tendresse le chiot dans leur maison. Avec une journée à la météo radieuse, la famille Pavoni en profite pour agrandir le terrain de pétanque dans le jardin, et tout le monde s'y met ! Chez les Cordule, Justine a accouché la veille, elle est donc toujours à la maternité, Steeve doit s'occuper des six autres enfants tout seul à la maison ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 104.