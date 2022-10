Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 106

La famille Jean Zéphirin se dirige en direction du carnaval de Nice ! Tout le monde est déguisé pour l'occasion, du plus petit au plus grand ! Chez les Boibessot, Audrey a vu une vidéo rigolote avec des enfants sur les réseaux sociaux et aimerait la réaliser avec les siens, une activité qui fait beaucoup rire les enfants ! Après le déménagement, les enfants Gonzalez ne se sont pas bien sentis dans leur nouveau collège... Ils ont donc voulu changer, mais dorénavant, c'est fournitures et tenue correcte exigée ! Dans une famille nombreuse, tous les matins ne sont pas de tout repos... et cette fois-ci, c'est la famille Colas qui en fait les frais ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 106.