Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 108

Aujourd'hui c'est vendredi chez les Pellissard, et toute la famille a l'habitude d'aller prendre le goûter dehors au parc après l'école, pour bien lancer le week-end ! Chez la famille Jeanson, c'est une journée au musée qui s'annonce au programme, et pas n'importe lequel : le musée des arts forains, très ludique pour les enfants ! C'est la deuxième rentrée de l'année pour les enfants de la famille Gonzalez ! A la veille de ce jour important, préparation des sacs et des fournitures ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 108.