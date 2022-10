Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 109

C'est le grand jour pour Nino, Margot et Hugo Gonzalez ! Deuxième rentrée des classes de l'année suite au déménagement, toujours une source de stress... La famille Pavoni continue sa journée à 7 en ballade près de Roussillon, et il est l'heure de manger, ce sera donc un petit pique-nique pour régaler tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour du retour de Justine et du dernier bébé arrivé dans la famille Cordule ! Tous les enfants ont préparé un accueil digne de ce nom à la maman courage ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 109.