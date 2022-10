Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 112

Chaque dimanche, la famille Boibessot cherche à faire une activité avec les enfants. Et aujourd'hui, ce sera sortie à la piscine municipale pour Ebbane, Mayeul, Camille et Hervé ! Chez la famille Colas, on part pour fêter l'anniversaire d'Audrey avec un week-end à la montagne. Mais pour cela, il faut que l'indispensable coffre de toit fonctionne... Petit aléa peu commun chez les Boibessot... Alors qu'Hervé est parti avec trois enfants à la piscine, Audrey entend du bruit dans la cheminée, comme si un animal y était coincé... Et effectivement, il s'agit d'un pigeon ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 112.