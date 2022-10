Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 113

La famille Jean Zéphirin continue toujours frénétiquement sa recherche de nouvel appartement ou maison... Même s'il faudra quitter Nice, ils souhaitent vraiment trouver une habitation plus grande ! Première sortie à 9 chez la famille Hubert pour... que papa et maman aillent se faire tatouer ! Et même ça aussi se fait en famille, car c'est la belle-sœur qui les tatoue ! Le week-end à la montagne commence par une activité luge pour la famille Colas, une activité toujours très efficace pour plaire à tout le monde ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 113.