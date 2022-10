Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 118

Chez les Boibessot, les parents ont décidé de ne pas ouvrir la boutique aujourd'hui, et de réserver une journée pleine d'activités surprises aux enfants qui sont en vacances ! La fête des 30 ans de Camille Santoro arrive à grands pas, c'est l'heure des derniers préparatifs à une heure de la réception des invités ! Léo et Alexandre Pellissard sont enfin rentrés dans la convention de mangas à Paris, et c'est l'émerveillement le plus total ! Léo est totalement dans son élément, ce qui enchante Alexandre ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 118.