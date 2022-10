Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 120

Alexandre et Léo sont de retour de la convention manga à Paris ! Ils ont encore des étoiles dans les yeux, et Amandine est ravie que la famille Pellissard soit au complet ! Pour les deux gommes de la maison, le retour à la réalité est plus compliqué ! C'est la fin de la "journée parfaite" des enfants Boibessot ! Un dernier restaurant dans un décor féérique se prépare tous ensemble avec les 6 enfants pour clore ce moment mémorable en famille. La fête d'anniversaire de Camille Santoro bat son plein ! Tout le monde est réuni autour d'elle, ce qui lui permet de voir tout le chemin parcouru pendant toutes ces années ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 120.