Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 29

Aujourd’hui, Audrey et Hervé Boibessot ont décidé d’annoncer l'arrivée du nouveau bébé. Pour une fois, ils ont choisi de faire une annonce atypique aux enfants. Pendant que Camille Santoro gère ses rendez-vous sur Paris, Nicolas et les enfants partent faire une partie de bowling. Dans deux mois, le baptême des triplées Provenchère aura lieu. Laëtitia va bientôt annoncer à sa famille qui seront les parrains et marraines des triplées. Après le problème avec le minibus, c’est maintenant avec l’hôtel que la famille rencontre des problèmes. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 29.