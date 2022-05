Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 31

Avant de se poser dans l’hôtel, la famille Romero fait une pause dans un restaurant qu’ils connaissent bien. Ils font ensuite une balade dans les rues de Barcelone. Aujourd’hui, Laëtitia Provenchère va demander à sa sœur et son frère s’ils veulent bien être le parrain et la marraine des triplées. Elle a tout prévu et attend le bon moment pour leur annoncer. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 31.