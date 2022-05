Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 39

Du matin au soir, il y a toujours de l'animation dans la famille Pavoni. Avec déjà 4 garçons, Agnès et Romain se préparent pour l'événement tant attendu, l'arrivée d'une fille dans la maison. Le mariage de l'amie de Laëtitia, accompagnée de sa sœur et de Nolan, lui permet de profiter du bon temps lorsque ses filles sont (pour la première fois) avec une nounou. Avec 7 enfants et pour chacun d'entre eux 3 prénoms, la déclaration de naissance de la famille Hubert n'est pas qu'une partie de plaisir ! Dur retour à la réalité pour la famille Romero, la fin des vacances rime avec la reprise des tâches du quotidien... Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 39.