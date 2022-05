Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 43

Chez la famille Bambara, on se remet doucement des problèmes que Rofrane a vécues avec son hospitalisation. La famille Boibessot est invitée à déjeuner chez des amis, mais avec 6 enfants, le déplacement n'est pas de tout repos ! Raoudha et Stéphane Jean Zéphirin ont pris la décision d'acheter un matelas gonflable, afin de ne plus avoir à dormir sur le canapé... Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 43.