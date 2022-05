Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 44

Dans quelques semaines, la famille Romero organise un loto pour une association, Souad part donc à la pêche aux lots avec son beau-père et ses enfants. La famille Boibessot était invitée à déjeuner chez des amis, et même en étant très nombreux, toute la famille a pu profiter et n'attend qu'une prochaine occasion pour le refaire ! Journée gaufres pour la famille Santoro, où malgré les soucis liés à chaque âge, Camille et Nicolas se sentent très chanceux. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 44.