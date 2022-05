Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 48

Pour la famille Hubert c'est la délivrance ! C'est enfin la sortie de l'hôpital des jumeaux et d'Audrey, trois semaines après leur naissance. C'est l'heure de faire les devoirs pour la famille Romero. Et même si les parents connaissent leurs limites, le suivi scolaire est primordial pour Souad et Mario. Grâce au télétravail, la famille Santoro allie l'utile à l'agréable ! Les parents peuvent avancer sur leurs différents projets, et profiter de voir grandir les enfants sous leurs yeux. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 48.