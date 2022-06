Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 56

Le grand moment est enfin arrivé pour la famille Pavoni, Agnès accouche de son 5ème enfant plus tôt que prévu, et c'est enfin une fille ! Chez les Gonzalez, à l'approche des fêtes de Noël, on profite du week-end pour décorer la maison de A à Z, intérieur comme extérieur ! Le dimanche, c'est le jour où la famille Boibessot a le temps de cuisiner tous ensemble ! Dans la famille Servières il y a une tradition, c'est Mamie Jeanne, d'origine espagnole, qui perce les oreilles des filles dès le plus jeune âge. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 56