Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 57

Chez la famille Boibessot, on connaît enfin le sexe du futur bébé ! Les parents sont impatients de partager cette nouvelle avec les enfants. La famille Santoro commence son grand périple de la Moselle au Canada. Après un réveil très tôt, les voilà arrivés à la première étape, la gare pour ensuite rejoindre Paris et l'aéroport ! Il y a quelques jours, la famille Jean Zéphirin a eu rendez-vous avec l'agent immobilier pour un possible futur déménagement. Ils le recontactent pour savoir s'il y a du nouveau. Qu'ils fêtent leurs 20 ans ou leurs 5 ans, les anniversaires, c'est sacré chez les Romero ! Et cette fois-ci, c'est celui du petit dernier Isaac qui se prépare... Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 57