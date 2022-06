Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 58

C'est mercredi, la journée des enfants et pour la famille Galli cette fois-ci c'est initiation au potager comme activité ! C'est bientôt l'anniversaire du benjamin de la famille Romero, Isaac ! Et pour commencer les festivités, c'est à l'école qu'il va fêter en premier ce moment si spécial ! La famille Pavoni est sur un petit nuage avec la naissance de leur 5ème enfant, et enfin une petite fille ! Romain, le papa, rentre pour montrer la petite à ses frères via un appel vidéo à la maman qui est restée à la maternité. La famille Gonzalez continue sa décoration de Noël, et grâce à Franck le papa, ils vont pouvoir installer un magnifique lampadaire dehors ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 58