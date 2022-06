Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 59

C'est très bientôt l'anniversaire du plus petit de la famille Romero, ses parents sont partis lui acheter des cadeaux et tout une décoration sur le thème du foot pour qu'il passe un moment mémorable ! Quand on est à la tête d'une famille nombreuse et en plus "maman solo", c'est encore plus compliqué d'avoir les yeux partout, surtout que ses triplés commencent à vouloir se mettre debout... Pour la famille Gonzalez, les fêtes de fin d'année, c'est sacré ! Alors tout le monde s'investit pour décorer le jardin ! Les devoirs, c'est une vraie mission dans une famille nombreuse... Sans mettre trop de pression, la famille Servières essaie de gérer tout le monde, et Lenny, atteint de dysphasie, rend fière toute la famille. Et chez la famille Santoro, c'est enfin l'arrivée a Canada ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 59