Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 60

C'est le retour de la famille Pellissard ! Amandine et Alexandre ont eu 7 enfants ensemble, et un plus grand garçon d'une autre relation, Léo, va pouvoir enfin signer le contrat d'adoption avec Alexandre, son désormais ex-beau-père. Agnès Pavoni vient tout juste d'accoucher de sa première fille, Angelina, et profite du bon temps ensemble tant qu'elles ne sont que toutes les deux ! Chez les Servières, après plusieurs mois d'attente, Laëtitia peut enfin annoncer à toute la famille qu'elle est enceinte de son neuvième enfant ! Erwan, le frère de Laëtitia Provenchère, est un élément indispensable de la famille. Lui aussi ayant perdu son père, il sert de repère au plus grand garçon de sa sœur, qui a perdu son père à l'âge de 2 ans. Du coup, moment bricolage avec "Super tonton" ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 60