Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 61

C'est le grand jour pour Léo ! Un jour très important aux yeux de ses parents, Amandine et Alexandre, qui l'accompagnent chez le notaire pour signer les consentements pour l'adoption. Il va enfin pouvoir s'appeler Pellissard ! Avec cinq enfants en bas âge, Florie Galli a rarement du temps pour elle. Elle profite donc de cette journée où Bastien est disponible pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur et prendre un soin du visage. Quand on fait un goûter chez la famille Servières, on part sur des quantités astronomiques ! Avec 8 enfants et au moins un gâteau par jour chacun, les offres commerciales des sucreries sont très importantes pour le budget... Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 61