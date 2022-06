Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 62

La famille Santoro est bien arrivée au Canada. Première activité féérique, tout le monde est parti ce matin faire une ballade en chien de traîneau, un moment qui restera gravé dans leur mémoire ! Chez la famille Romero, c'est l'anniversaire d'Isaac, 5 ans ! Une journée sous le thème du foot et plus précisément de l'Olympique de Marseille, comme il l'avait souhaité ! Tous ses frères et sœurs, ses cousins et ses copains sont venus pour taper dans le ballon ! Dans la famille Galli, c'est le père, Bastien, qui s'occupe des courses depuis toujours. Toujours un sacré périple pour les familles nombreuses, surtout sur les quantités ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 62