Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 64

Toute la famille Santoro se retrouve au Canada, enfants, parents, beaux-parents, grands-parents... Et ce matin, visite de la Basilique Notre-Dame, là où s'est mariée l'idole de Camille, Céline Dion ! Dernières heures pour la famille Pavoni sans maman. Quatre jours après la naissance de leur petite sœur, tous les hommes de la famille n'attendent que deux choses, le retour d'Agnès et l'arrivée du bébé ! Après de petites querelles qui les ont séparées depuis un an et demi, la famille Gonzalez a enfin réouvert les portes de la maison à "Mamie Zezette" !