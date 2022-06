Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 65

Aujourd'hui, Agnès rentre de la maternité, fini la "solitude" pour la famille Pavoni ! L'arrivée de la petite dernière émerveille tout le monde, les plus grands comme les plus petits ! Chez les Boibessot, c'est l'anniversaire des 6 ans de Camille ! Alors pour l'occasion, c'est elle qui décide du thème de la soirée, de la musique, et du repas... au menu, ce sera des hamburgers ! Après plusieurs mois sans se voir, les Gonzalez ont rendez-vous chez leur grand-mère pour un goûter, XXL avec 8 enfants ! Mais ce matin, la petite Cléo a la varicelle... Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 65