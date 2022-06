Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 66

C'est jour de break pour Raoudha et Stéphane Jean Zéphirin ! Toujours en attente de nouvelles de l'agent immobilier, la grande famille profite de cette journée pour faire une sortie parc en famille, la première avec le petit dernier, Léandre. Chez les Gonzalez, c'est goûter de Noël chez la grand-mère, après un an et demi sans se voir ! Et mamie a mis les petits plats dans les grands pour l'occasion ! Maintenant que l'adoption entre Alexandre et Léo est faite, le père et le fils souhaitent faire encore plus d'activités ensemble... mais encore faut-il trouver lesquelles ! Le repas d'anniversaire de Camille continue chez les Boibessot, avec l'ouverture des cadeaux ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 66