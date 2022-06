Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 67

Direction la patinoire du Vieux-Port de Montréal pour la famille Santoro ! Et avec une famille de 8 enfants, ce n'est pas de tout repos ! Pour la famille Galli, c'est marché de Noël avec les 5 enfants... Mais avec tout ce monde, il faut bien faire attention à ne perdre personne... C'est les vacances au ski pour la famille Gonzalez ! Et lorsque l'on part à 10 à la montagne, forcément cela a un budget assez coûteux... Qui seront les parrains et marraines des nouveaux jumeaux dans la famille Hubert ? Audrey et Stéphane organisent un petit jeu pour les annoncer ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 67.