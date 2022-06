Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 69

Aujourd'hui, c'est atelier cuisine au Canada pour la famille Santoro. Avec le grand-père, tous les petits-enfants s'attellent pour faire les meilleurs cookies et les meilleurs biscuits possibles ! Cela fait quelques temps que la famille Jean Zéphirin souhaite déménager, faute de place. Alors direction le centre-ville pour trouver une agence immobilière... Mais à 10, ce n'est pas évident de trouver ! Chez les Hubert, c'est l'annonce des parrains et marraines des derniers jumeaux. Toute la famille se rassemble pour découvrir et fêter ça ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 69